Roma Bailey ancora ai box | futuro sempre più in bilico

Roma, Bailey ancora fuori causa: il suo futuro rimane incerto. L’esterno offensivo giallorosso affronta problemi fisici ricorrenti, che compromettono la sua continuità in squadra. La situazione, a metà stagione, solleva dubbi sulla sua permanenza a lungo termine e sulle prossime decisioni della società. La condizione di Bailey continua a essere monitorata, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sul suo recupero e sul suo ruolo nel progetto tecnico della Roma.

Situazione delicata in casa Roma sul fronte Leon Bailey. L'esterno offensivo giallorosso continua a fare i conti con problemi fisici ricorrenti e, a metà stagione, il suo futuro nella Capitale resta fortemente in discussione. Arrivato in estate come scommessa tecnica, Bailey ha vissuto un'annata segnata da stop continui: oltre tre mesi complessivi di assenza e numerose gare saltate hanno impedito qualsiasi continuità. L'ultimo infortunio si inserisce in un quadro già fragile, che non ha mai permesso al giocatore di trovare ritmo, condizione e spazio stabile nelle rotazioni. La mancanza di affidabilità fisica ha inciso anche sulle gerarchie di Gian Piero Gasperini, dove la continuità è un requisito imprescindibile.

