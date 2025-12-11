Dybala la crisi ora pesa davvero | futuro in bilico e Roma sempre più distante

Dopo settimane di difficoltà offensive, la Roma affronta una crisi che mette in discussione il ruolo di Paulo Dybala, ormai lontano dal suo standard abituale. La situazione rischia di influenzare il futuro dell'attaccante e le ambizioni della squadra, evidenziando problemi più profondi che vanno oltre le semplici prestazioni sul campo.

Dopo settimane di sofferenza offensiva – appena due tiri nello specchio in 180 minuti – la Roma si ritrova a fare i conti con un problema che va oltre il gioco: Paulo Dybala non è più il faro tecnico della squadra. Il momento negativo dei giallorossi ha trascinato al centro del dibattito anche l'argentino, che ora vede il proprio ruolo messo seriamente in discussione. Gian Piero Gasperini, pur senza citare direttamente il numero 21, ha lasciato intendere la natura del problema: " Non siamo mai stati molto prolifici, è una difficoltà strutturale ", ha dichiarato il tecnico nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Celtic.