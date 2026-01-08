Roma al gelo temperature sotto lo zero nella Capitale e tra i cittadini si fa strada il toto-neve

Le recenti ondate di freddo hanno portato temperature sotto lo zero a Roma, generando preoccupazioni tra i cittadini e alimentando il dibattito sulla possibilità di neve. Le condizioni meteorologiche avverse stanno influenzando la vita quotidiana, come dimostra l’incidente di questa mattina in via dei Fori Imperiali, dove un albero è caduto a causa del maltempo.

Le conseguenze del maltempo di questi giorni continuano a farsi sentire nella Capitale. Questa mattina è caduto un albero in via dei Fori Imperiali. Fortunatamente non si registrano feriti.

