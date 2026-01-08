Roma | aggressioni in due minimarket ad Acilia due arresti

Nella zona di Acilia a Roma, due minimarket sono stati teatro di aggressioni nella stessa serata, a breve distanza temporale. Gli episodi, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, hanno portato all’arresto dei responsabili. La vicenda evidenzia le problematiche di sicurezza nelle aree commerciali della zona e la pronta risposta delle forze dell’ordine.

Nella serata di ieri, nella zona di Acilia, si sono verificati due episodi di aggressione in minimarket, avvenuti a distanza di soli trenta minuti l’uno dall’altro, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e hanno portato all’arresto dei colpevoli. Il primo incidente ha avuto luogo intorno alle 20:30 in largo Girolamo da Montesarchio, dove un uomo marocchino di 29 anni, visibilmente in stato di ebbrezza, ha tentato di compiere una rapina ai danni di un negozio di alimentari gestito da un cittadino del Bangladesh di 43 anni. Dopo essersi rifiutato di pagare per alcune bevande, l’aggressore ha attaccato il personale del negozio utilizzando una bottiglia di vetro e ha danneggiato la vetrina del locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: aggressioni in due minimarket ad Acilia, due arresti Leggi anche: Minimarket presi d’assalto ad Acilia: bottigliate di vetro e pugni ai commercianti Leggi anche: Repubblica | Rapina in un minimarket, proprietario e dipendente feriti a colpi di bottiglia: due arresti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Acilia, serata di violenza nei minimarket: due arresti in mezz’ora; Rapina all'Appio Latino: irrompe nel minimarket per la birra e prende a pugni il fratello del titolare; Serata di violenza ad Acilia: ubriachi tentano di rapinare due minimarket in mezz’ora; (AGR) Acilia, assalto ai minimarket, due arresti per rapina e tentata estorsione. Minimarket presi d’assalto ad Acilia: bottigliate di vetro e pugni ai commercianti - Due negozi di alimentari, distanti mezz'ora l'uno dall'altro, diventano teatro di aggressioni e tentate rapine ... ilfaroonline.it

