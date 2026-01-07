Minimarket presi d’assalto ad Acilia | bottigliate di vetro e pugni ai commercianti

Nella serata di ieri ad Acilia si sono verificati due episodi di aggressione ai danni di minimarket, avvenuti a breve distanza nel tempo. Gli interventi delle forze dell’ordine hanno portato all’arresto dei responsabili. Questi eventi sottolineano la crescente tensione nella zona, evidenziando l’importanza di misure di sicurezza e di un’attenta risposta delle autorità.

Ostia, 7 gennaio 2026 – Ieri sera, ad Acilia, due minimarket sono stati teatro di violente aggressioni avvenute a soli trenta minuti di distanza l’una dall’altra, concluse con l’intervento dei Carabinieri e l’arresto dei responsabili. Il primo episodio si è verificato intorno alle 20:30 in largo Girolamo da Montesarchio, dove un cittadino marocchino di 29 anni, in evidente stato di alterazione alcolica, ha tentato di rapinare un negozio di alimentari gestito da un cittadino del Bangladesh di 43 anni. L’uomo, dopo essersi rifiutato di pagare alcune bevande, ha aggredito i dipendenti con una bottiglia di vetro e ha infranto la vetrina del locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

