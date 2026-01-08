Roghi continui. Il sindaco chiude il centro commerciale.

Dopo l’incendio scoppiato il 5 gennaio, il sindaco ha deciso di chiudere temporaneamente il centro commerciale. La ripetizione dell’evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze nell’area. La chiusura mira a garantire l’incolumità dei cittadini e a permettere un’attenta verifica delle cause degli incendi, che continuano a verificarsi in modo ricorrente.

Nemmeno il tempo di spegnere l’incendio dell’altra sera, 5 gennaio, che la notte scorsa ne è divampato un altro. Ancora al Brico, e per fortuna di nuovo domato rapidamente. Sono ore movimentate per il centro commerciale Carrefour di via Montale a Cunettone di Salò. L’altroieri i dipendenti del supermercato, una trentina, hanno proclamato uno sciopero per protestare contro l’obbligo di recarsi al lavoro, nonostante i negozi fossero chiusi al pubblico, pur in assenza di chiarimenti sull’agibilità dello stabile. Non solo: ieri il sindaco, Francesco Cagnini, ha chiuso il centro con un’ordinanza, disponendo l’interdizione all’accesso anche del "personale non addetto ai lavori di sgombero dei locali interessati dall’ incendio e alle aree limitrofe della galleria commerciale", in attesa che proprietari e gestori procedano a una pulizia profonda e alla bonifica degli spazi, dei canali di aereazione, degli arredi e delle merci, e che siano testati impianti e idoneità statica della struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

