FANO (Pesaro e Urbino), mercoledì 22 ottobre 2025 – Scritte offensive contro il sindaco di Fano Luca Serfilippi e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono comparse nelle ultime ore sui muri del centro commerciale di Sant’Orso. Con vernice spray rossa, durante la notte, ignoti hanno tracciato le frasi “Sindaco di Fano fascista” e “Meloni mafiosa genocida”, in caratteri cubitali sulla parete esterna dell’edificio. La scoperta ha suscitato immediata condanna da parte del primo cittadino, che parla di «gesto vile e codardo». «Chi insulta e imbratta non esprime un’idea: mostra solo ignoranza, rabbia e vigliaccheria – afferma Serfilippi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, sui muri del centro commerciale insulti contro il sindaco e la premier Meloni