Riparte la rassegna Ad alta voce con Giovanna Zucca e Greta Boldorini

Da veneziatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte”, la rassegna di presentazioni organizzata da Mondadori Bookstore Mestre e Centro Culturale Candiani in collaborazione con Voci di Carta e Fondazione Musei Civici di Venezia, riparte a fine gennaio con due nuovi appuntamenti.Il primo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Letture ad alta voce. Riparte la Rete umbra delle scuole

Leggi anche: Prosegue la rassegna "Ad alta voce" tra Van Gogh, arte, viaggi e... Sir Oliver Skardy

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

PRIME PAGINEaCOLORI riparte a Tarquinia con un incontro sulla lettura ad alta voce; Tarquinia, “Prime pagine a colori” riprende con l’incontro di Alessia Racci Chini sulla lettura ad alta voce.

Letture ad alta voce. Riparte la Rete umbra delle scuole - Ripartono le attività della Rete Umbra per la Lettura ad alta voce condivisa con lo Start Meeting in programma mercoledì alle 16. lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.