Letture ad alta voce Riparte la Rete umbra delle scuole
PERUGIA - Ripartono le attività della Rete Umbra per la Lettura ad alta voce condivisa con lo Start Meeting in programma mercoledì alle 16.30 nell’Aula Magna dell’ Istituto tecnico economico tecnologico (Itet) Aldo Capitini di Perugia, in viale Centova, 4. L’incontro lancerà le attività per l’anno scolastico 202526 e vedrà la partecipazione della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. La Rete, costituita nel marzo scorso e promossa dall’Itet quale istituto capofila e dall’ Associazione Nausika che promuove la lettura ad alta voce e rappresenta, forma e sostiene in tutta Italia gli insegnanti che adottano tale metodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
