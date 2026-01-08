Rincari di polizze auto e pedaggi colpo durissimo per i camionisti

All’inizio del 2026, gli autotrasportatori italiani si trovano a fronteggiare aumenti significativi nei costi di polizze auto e pedaggi, generando preoccupazione e insoddisfazione nel settore. Le recenti variazioni sono percepite come ingiustificate e pesano sul settore dell’autotrasporto, già impegnato in un contesto economico complesso. Questa situazione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le cause e valutare possibili soluzioni.

C’è grande subbuglio tra gli autotrasportatori, che lamentano una serie di aumenti eccessivi e totalmente ingiustificati, in questo inizio di 2026. Lo evidenzia in una nota il Cuar, il Comitato Unitario degli Autotrasportatori di Ravenna. "Denunciamo un inaccettabile aumento dei costi più rilevanti – dice Veniero Rosetti, coordinatore dello stesso Cuar – che le imprese dovranno subire già dai primi giorni del 2026". Veniero Rosetti entra poi nei dettagli degli aumenti: "I pedaggi autostradali, infatti, costeranno – spiega – agli autotrasportatori ben il 1,5% in più, un rincaro determinato dalla decisione dell’Art, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, di determinare l’adeguamento dei pedaggi all’inflazione programmata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

