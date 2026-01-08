Rincari di polizze auto e pedaggi colpo durissimo per i camionisti

All’inizio del 2026, gli autotrasportatori italiani si trovano a fronteggiare aumenti significativi nei costi di polizze auto e pedaggi, generando preoccupazione e insoddisfazione nel settore. Le recenti variazioni sono percepite come ingiustificate e pesano sul settore dell’autotrasporto, già impegnato in un contesto economico complesso. Questa situazione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le cause e valutare possibili soluzioni.

C’è grande subbuglio tra gli autotrasportatori, che lamentano una serie di aumenti eccessivi e totalmente ingiustificati, in questo inizio di 2026. Lo evidenzia in una nota il Cuar, il Comitato Unitario degli Autotrasportatori di Ravenna. "Denunciamo un inaccettabile aumento dei costi più rilevanti – dice Veniero Rosetti, coordinatore dello stesso Cuar – che le imprese dovranno subire già dai primi giorni del 2026". Veniero Rosetti entra poi nei dettagli degli aumenti: "I pedaggi autostradali, infatti, costeranno – spiega – agli autotrasportatori ben il 1,5% in più, un rincaro determinato dalla decisione dell’Art, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, di determinare l’adeguamento dei pedaggi all’inflazione programmata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rincari di polizze auto e pedaggi, colpo durissimo per i camionisti" Leggi anche: Pedaggi, carburanti e polizze Rc Auto: quanto pagheranno gli automobilisti nel 2026 Leggi anche: Rincari pedaggi autostrada a gennaio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gasolio, pedaggi autostradali e polizze Rc Auto, ecco i rincari che attendono gli automobilisti nel 2026; Dal 1° gennaio stangata per chi guida: pedaggi, diesel e polizze più cari | .it; Sigarette, pedaggi, gasolio e assicurazioni: tutti i rincari del 2026; Rincari di polizze auto e pedaggi, colpo durissimo per i camionisti. Gli aumenti 2026 per chi viaggia in auto: dal carburante alle polizze RC - Nel 2026 chi usa l'auto in Italia e non solo si trova ad affrontare vari aumenti di costo per elementi fissi o variabili ... missionline.it

Rincari dei costi. Colpo durissimo per gli autotrasportatori, la logistica e la movimentazione delle merci - Il Comitato Unitario degli Autotrasportatori di Ravenna (CUAR) denuncia l'inaccettabile aumento dei costi più rilevanti che le imprese dovranno subire già dai primi giorni del 2026. portoravennanews.com

Gasolio, pedaggi autostradali e polizze Rc Auto, ecco i rincari che attendono gli automobilisti nel 2026 - Per i carburanti è l’effetto del riallineamento delle accise voluto dal governo, che comporterà un aumento della tassazione pari a 4,05 centesimi di euro al litro per il diesel ... msn.com

Da gennaio l'allineamento delle accise farà salire il gasolio di oltre 4 centesimi al litro, portando per la prima volta il suo prezzo oltre quello della benzina verde. Scatteranno anche i rincari su tabacchi, pedaggi autostradali e polizze Rc auto - facebook.com facebook

Da gennaio l'allineamento delle accise farà salire il gasolio di oltre 4 centesimi al litro, portando per la prima volta il suo prezzo oltre quello della benzina verde. Scatteranno anche i rincari su tabacchi, pedaggi autostradali e polizze Rc auto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.