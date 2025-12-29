Rincari pedaggi autostrada a gennaio

A partire da gennaio, i pedaggi autostradali subiranno un aumento, dopo la decisione della Corte Costituzionale di respingere la richiesta di sospensione. La sentenza ha annullato l’effetto delle misure temporanee adottate dal governo, compreso il tentativo di bloccare le tariffe fino all’approvazione dei nuovi Pef. Questa decisione avrà ripercussioni sui costi di viaggio e sui bilanci delle famiglie e delle aziende.

15.30 "La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,Salvini, e del governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi Pef (Piani economico finanziari) regolatori. Così il Mit. L'Art, Autorità di Regolazione dei Trasporti, ha poi determinato che l'adeguamento tariffario all'inflazione sarà del 1,5%. E poi si sottolinea che su quanto stabilito, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e Art, il Mit "non può più intervenire".

Autostrade, dal 1° gennaio rincari dei pedaggi dell’1,5 per cento - Dal 1° gennaio 2026 scatteranno una serie di aumenti dei pedaggi autostradali. msn.com

Pedaggi autostradali più cari dal 2026, di quanto aumentano le tariffe e perché - Le nuove tariffe quindi, scatteranno tra qualche giorno, dal 1° gennaio 2026 e vedranno un significativo aumento per gli automobilisti. fanpage.it

Ungheria, camionisti protestano a Budapest contro l'aumento dei pedaggi

"La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe" dei pedaggi delle autostrade, cghe aumenteranno dell'1,5% dal 1 gennaio. Lo a x.com

++ Pedaggio automatico in autostrada: 6.500 firme per dire no ++ Una novità che ha già acceso la protesta: una petizione online ha superato le 6.500 firme. Addio alle code ai caselli, ma il nuovo sistema Free Flow rischia di pesare sulle tasche dei pendolari d - facebook.com facebook

