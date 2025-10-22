Gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti Vediamo perché
I cosiddetti incontri scuola-famiglia oggetto di convocazione collegiale, rientrano nelle 40 ore funzionali all'insegnamento? E' corretto affermare che tali ore esauriscano il carattere di attività funzionale all'insegnamento con l'informazione sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali? Analizziamo la questione. L'articolo .
