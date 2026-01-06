Il 2026 inizia con uno sciopero regionale dei trasporti pubblici in Abruzzo, previsto per l’8 gennaio. I sindacati sottolineano che le criticità attuali nei servizi non sono più sostenibili, causando disagi ai pendolari. La giornata di protesta rappresenta un momento di riflessione sulle condizioni del settore e sulla necessità di interventi per migliorare la qualità del trasporto pubblico nella regione.

Giornata di disagi per chi si muove con i mezzi pubblici in Abruzzo. L’8 gennaio ci sarà lo sciopero dei trasporti. Ad annunciarlo sono le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal. La decisione, assunta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali, nasce dalla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Il 2026 degli scioperi si apre con quello regionale dei trasporti pubblici, i sindacati: "Criticità non più sostenibili"

