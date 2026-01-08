Relazioni in bilico e gioielli rubati in Un posto al sole.

Le relazione tra Diego e Ida non va per niente bene. Lei si sente esclusa ed emarginata nel quartiere dove vivono, mentre secondo il compagno si tratta solo di una sua impressione. Le cose però non si mettono bene e i presupposti per una storia lunga si sgretolano giorno dopo giorno. Come già sta avvenendo tra Rosa e Damiano. Lui ce la mette tutta per tornare a essere il compagno che lei ha sempre sognato, ma ora è lei a rendersi conto di essere troppo avanti. Alberto continua a fare l’arrogante con Clara e Damiano, e Sabbiese subisce in silenzio. Finché la nuova amante arriva a bussargli persino alle porte di casa, e lui, come al solito, cede alle provocazioni portandola nel letto di Clara. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

