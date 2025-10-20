Quali gioielli sono stati rubati al Louvre

A più di ventiquattr'ore dal "furto dei furti", le autorità francesi hanno reso noto quali sono i gioielli rubati al Louvre e quale sarà probabilmente la loro fine se la polizia non farà in tempo a recuperarli. Gli oggetti sottratti sono otto, tra cui diademi (una fascia per capelli ornata di gioielli), collane, orecchini e spille. Tutti risalgono al XIX secolo e un tempo appartenevano alla famiglia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quali gioielli sono stati rubati al Louvre

