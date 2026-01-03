Uffici comunali chiusi per il ponte dell’Epifania

Lunedì 5 gennaio gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico in occasione del “ponte” dell’Epifania, che si celebra il 6 gennaio. Sono interessati i servizi di Anagrafe, Ufficio elettorale, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteche, Sanzioni, Autorizzazioni, Infortunistica e altri uffici comunali. La chiusura temporanea potrebbe influire sui tempi di risposta e sull’erogazione dei servizi.

Lunedì 5 gennaio, in occasione del “ponte” dell’Epifania" che cade il 6 gennaio, gli uffici e i servizi comunali rimangono chiusi al pubblico: Anagrafe, Ufficio elettorale, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteche, Ufficio sanzioni, Ufficio autorizzazioni, Ufficio infortunistica e Ufficio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Uffici comunali chiusi per il “ponte” dell’Epifania Leggi anche: Uffici Comunali chiusi per il Ponte di Santo Stefano Leggi anche: Ponte di Capodanno, gli uffici comunali aperti e chiusi il 2 gennaio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Orari degi uffici comunali in occasione del ponte dell'Epifania; Ponte di Capodanno, gli uffici comunali aperti e chiusi il 2 gennaio; Ponte del 2 gennaio a Parma: uffici chiusi, ma servizi essenziali garantiti; Ponte di Capodanno, gli uffici comunali aperti e chiusi il 2 gennaio. Uffici comunali chiusi a Modena per il “ponte” di Santo Stefano - In occasione del “ponte” di Santo Stefano, che cade venerdì 26 dicembre, sabato 27 dicembre rimarranno chiusi al pubblico gli uffici e i servizi comunali solitamente aperti al sabato: Anagrafe, Uffici ... sassuolo2000.it Lunedì 5 gennaio a Sassuolo uffici comunali chiusi - Lunedì 5 gennaio, ponte dell’Epifania, gli uffici comunali effettueranno un turno di chiusura al pubblico, fatti salvi i servizi di Vigilanza Urbana e le funzioni di Stato Civile. sassuolo2000.it Ponte del 2 gennaio 2026: i servizi garantiti dal Comune - In occasione del ponte del 2 gennaio 2026, il Comune di Parma ha disposto la chiusura degli Uffici Comunali per l’intera giornata, con le seguenti eccezioni e precisazioni: Palazzo Municipale: l’Acc ... parmatoday.it

CHIUSURA UFFICI COMUNALI SABATO 3 GENNAIO 2026 Si informa la cittadinanza che sabato 3 gennaio 2026 gli uffici comunali resteranno chiusi. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 5 gennaio, secondo il consueto orario di apertura. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.