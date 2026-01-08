A Cremona, tre minorenni sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine sui tentativi di rapina aggravata avvenuti ad aprile. I carabinieri hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti di giovani ritenuti responsabili di aver partecipato a episodi di violenza e intimidazione. L’operazione mira a garantire la sicurezza e a contrastare comportamenti criminali tra i minori nella zona.

Cremona – I carabinieri hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti di altrettanti minorenni indagati in concorso per una serie di tentate rapine aggravate commesse nell'aprile scorso a Cremona. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha disposto per due dei ragazzini il collocamento in una comunità educativa e per il terzo la misura della permanenza in casa. Secondo le indagini, il gruppo è responsabile di aggressioni a coetanei, accerchiati, minacciati, picchiati e in alcuni casi feriti con il coltello. Le scorribande. Una baby gang descritta negli atti dell'inchiesta come "violenta e spregiudicata ", che aveva seminato paura a Cremona e innescato un fronte politico in relazione alla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Ragazzi rapinati e picchiati a Cremona: arrestati 3 minorenni "violenti e spregiudicati"

