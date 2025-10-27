Ambulanti picchiati e rapinati in spiaggia a Marsala scene da Arancia Meccanica | arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati a Marsala per rapina e aggressioni avvenute la notte di Ferragosto sulla spiaggia Sbocco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ambulanti picchiati e rapinati in spiaggia a Marsala, scene da Arancia Meccanica: arrestati due giovani

