Controlli ad Acireale e Aci Catena | denunciati due ventenni per spaccio
Un dispositivo mirato per aumentare sicurezza e decoro. I Carabinieri della Compagnia di Acireale, su impulso del Comando Provinciale di Catania, hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza dei cittadini e garantire interventi rapidi ed efficaci. L'operazione ha visto coinvolti i militari delle Stazioni di Acireale e Aci Catena, con il supporto del 12° Reggimento Sicilia e della Guardia di Finanza di Acireale, concentrando i controlli nelle aree urbane più frequentate. Primo intervento: un 20enne arrestato per marijuana.
