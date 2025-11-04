Sono stati pubblicati online, sul sito della Camera dei deputati, i dati relativi ai primi parlamentari che hanno comunicato i redditi e le variazioni patrimoniali del 2025 (periodo d’imposta 2024). Nell’attesa che venga completata la presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i rappresentanti politici, non mancano già le prime sorprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Foto Roberto Monaldo LaPresse) Meloni più “povera” rispetto all’anno prima. Un reddito complessivo più che dimezzato e una nuova casa di proprietà. Sono queste le informazioni che emergono dall’ultima documentazione patrimoniale della presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Online i redditi dei parlamentari: ecco quanto guadagnano