Quanto costa la Groenlandia
Il costo della Groenlandia è un argomento di interesse storico e geopolitico. Recentemente, Donald Trump ha commentato che l'acquisto di questa vasta regione da parte degli Stati Uniti rappresenterebbe principalmente un'operazione immobiliare. Questa affermazione ha riacceso il dibattito sul valore, le risorse e le implicazioni di una possibile acquisizione della Groenlandia, una delle aree più grandi e meno popolate al mondo.
Donald Trump dice che l’acquisto della Groenlandia da parte degli Stati Uniti «sarebbe essenzialmente una grande operazione immobiliare». E anche se è difficile trattare un’isola e i suoi abitanti come un condominio di New York il tycoon è convinto che presentare un’offerta – e, insieme, minacciare un intervento militare sia la strada giusta per convincere la Danimarca e Nuuk. E quindi a questo punto sorge spontanea una domanda: quanto vale la Groenlandia? E quanto costa? Il prezzo offerto dagli Usa sarebbe giusto? . Il Corriere della Sera spiega che gli Usa hanno tentato due volte di comprare la Groenlandia. 🔗 Leggi su Open.online
