Salah Juve è un sogno realizzabile o fantamercato? Ecco quanto costa il cartellino e quanto guadagna l’egiziano

8 dic 2025

L'eventuale trasferimento di Mohamed Salah alla Juventus rappresenta un argomento di grande interesse e speculazione nel mondo del calcio. In questo articolo analizzeremo il valore di mercato dell'egiziano e il suo ingaggio, valutando se un suo approdo alla Vecchia Signora sia una possibilità concreta o solo un'ipotesi da mercato virtuale.

Salah Juve è un sogno realizzabile o fantamercato? Ecco quanto costa il cartellino e quanto guadagna il fuoriclasse egiziano. La  clamorosa rottura  tra la stella del  Liverpool,  Mohamed Salah, e l’allenatore  Slot  rischia di trasformarsi in una  succulenta occasione di mercato  per diversi  top club  in Europa e non solo. L’attaccante egiziano, escluso dai convocati per il recente match di  Champions League  contro l’Inter, potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura con i  Reds, club in cui milita dal 2017, nonostante un contratto in scadenza solo nell’estate del  2027. L’ostacolo monstre: 24 milioni fuori portata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

