Salah Juve è un sogno realizzabile o fantamercato? Ecco quanto costa il cartellino e quanto guadagna l’egiziano

L'eventuale trasferimento di Mohamed Salah alla Juventus rappresenta un argomento di grande interesse e speculazione nel mondo del calcio. In questo articolo analizzeremo il valore di mercato dell'egiziano e il suo ingaggio, valutando se un suo approdo alla Vecchia Signora sia una possibilità concreta o solo un'ipotesi da mercato virtuale.

Salah Juve è un sogno realizzabile o fantamercato? Ecco quanto costa il cartellino e quanto guadagna il fuoriclasse egiziano. La clamorosa rottura tra la stella del Liverpool, Mohamed Salah, e l’allenatore Slot rischia di trasformarsi in una succulenta occasione di mercato per diversi top club in Europa e non solo. L’attaccante egiziano, escluso dai convocati per il recente match di Champions League contro l’Inter, potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura con i Reds, club in cui milita dal 2017, nonostante un contratto in scadenza solo nell’estate del 2027. L’ostacolo monstre: 24 milioni fuori portata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salah Juve è un sogno realizzabile o fantamercato? Ecco quanto costa il cartellino e quanto guadagna l’egiziano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bild - Il Liverpool pensa già al sostituto di Salah: nel mirino Yildiz della Juventus Vai su Facebook

Calciomercato Roma: sondaggio dei giallorossi e del Napoli per Chiesa. Il futuro dell'ex Juve è legato anche al possibile addio di Salah bit.ly/4rAosce #AsRoma Vai su X