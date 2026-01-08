Qualiano e la politica che non ascolta più

A Qualiano, la diminuzione della partecipazione politica riflette una distanza crescente tra istituzioni e cittadini. La scarsa presenza nei consigli comunali e il calo delle urne segnalano una crisi di fiducia e un senso di disconnection. Questa situazione evidenzia un cambiamento nel rapporto tra comunità e politica, dove l’assenza di coinvolgimento non è più semplicemente disinteresse, ma una forma di protesta silenziosa verso un sistema percepito come distante.

Quando l’assenza dei cittadini non è disinteresse, ma un atto d’accusa silenzioso. Il vuoto nei consigli comunali e il crollo del voto a Qualiano raccontano una frattura profonda tra istituzioni e cittadini. Negli ultimi consigli comunali di Qualiano, i cittadini presenti ad assistere si contavano sulle dita di una mano: al massimo cinque persone. Non cinque decine, non cinque gruppi organizzati. Cinque individui. Un dato che, da solo, basterebbe a imporre una riflessione profonda e urgente sullo stato della democrazia locale. Eppure, questo silenzio sembra non fare rumore. Come se fosse un dettaglio marginale, un fatto secondario, quasi fisiologico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano e la politica che non ascolta più Leggi anche: "Oggi c’è una politica che ascolta": Macrì al Festival dell’olio celebra il primo piano olivicolo della Calabria Leggi anche: Pietro Turano: «La politica non ci ascolta, ma la cultura può ancora renderci liberi» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 18:00, nella sala consiliare del comune di Qualiano, presenteremo alla città “Il tavolo tematico permanente sull’autismo e le neurodiversità”. Un percorso avviato con la delibera del consiglio comunale n. 20 del 10 giugno 2025 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.