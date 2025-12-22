Oggi c’è una politica che ascolta | Macrì al Festival dell’olio celebra il primo piano olivicolo della Calabria

22 dic 2025

Grande apprezzamento da parte di produttori, consumatori e organizzazioni di categoria per gli autorevoli e necessari approfondimenti promossi dalla Confederazione produttori agricoli (Copagri) Calabria, presieduta da Francesco Macrì, nell’ambito del Festival internazionale dell’olio d’oliva. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

