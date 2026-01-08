Pronostici Arsenal-Liverpool | marcatore e tiri in porta

Analisi e pronostici su Arsenal-Liverpool, partita valida per la Premier League all’Emirates Stadium. L’Arsenal di Arteta, in serie positiva da sette incontri, punta a consolidare la propria posizione, mentre il Liverpool cerca riscatto. Ecco le previsioni sui marcatori e sui tiri in porta, basate sui dati e le tendenze recenti delle due squadre. Un approfondimento per comprendere meglio le potenzialità di questa sfida tra due tra le principali contendenti del campionato.

Arsenal-Liverpool, il pronostico sulla sfida di Premier League in programma all'Emirates Stadium: i profili sul tavolo Protagonista di un filotto di vittorie che dura ormai da sette partite, l' Arsenal di Arteta vuole lanciare l'ennesimo messaggio di una stagione che sta letteralmente esaltando le qualità dei Gunners soprattutto dalla cintola in su. (Ansa Foto) – IlVeggente.it I londinesi, però, hanno subito sempre almeno un gol nelle ultime tre partite (bottino che arriva a cinque partite se si considerano gli ultimi sei impegni ufficiali).

Pronostico Arsenal-Liverpool: rivincita e ko definitivo - Liverpool è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, formazioni, pronostico.

Arsenal-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming - La sfida tra Arsenal e Liverpool, valida per la 21ª giornata di Premier League, si giocherà giovedì 8 gennaio con fischio d'inizio alle 21:00.

