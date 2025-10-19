Pronostici Liverpool-Manchester United | marcatore e tiri in porta
Liverpool-United, dal marcatore ai tiratori: i pronostici della sfida in programma all’Anfield Road Reduce da un filotto di risultati tutt’altro che entusiasmante, il Liverpool vuole riannodare i fili del discorso in una sfida dal grande fascino che in Premier League ha spesso messo in palio trofei e svolte prestigiose. Gli uomini di Slot se la vedranno infatti con il Manchester United, squadra difficile da decifrare che potrebbe mettere in difficoltà la non imperforabile difesa dei Reds. (LaPresse) – IlVeggente.it I padroni di casa partono comunque con i favori del pronostico dalla loro parte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altre letture consigliate
Il primo gol di Raspadori con l’Atletico, Osimhen che stende il Liverpool, la gioia di De Zerbi e il ritorno amaro di Mou a Stamford Bridge: che martedì di Champions! - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Liverpool-Manchester United: dagli xG emerge un dato chiaro - Manchester United è una partita dell'ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostico. Come scrive ilveggente.it
Pronostico Liverpool vs Manchester United – 19 Ottobre 2025 - Manchester United rappresenta uno dei momenti più attesi della Premier League: due club storici, divisi da una rivalità senza tempo, ... Si legge su news-sports.it
Il pronostico di Liverpool-Manchester United: una sfida "rosso fuoco" - Per anni è stato uno dei big match che caratterizzava la Premier League ma il rendimento poco brillante del Manchester Utd (iniziato già la scorsa stagione) ha reso la sfida con il Liverpool meno ... Da tuttosport.com