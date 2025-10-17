Prima il tentato rogo dell' auto poi investe il padre del rivale | uomo arrestato per tentato omicidio

I Carabinieri hanno arresto un 37enne originario di Pomigliano d'Arco (Napoli), accusato di aver provato a uccidere un 70enne investendolo con l'auto giovedì sera a Porto Corsini. Il 37enne dovrà ora rispondere di tentato omicidio, mentre l'anziano si trova ricoverato in ospedale in gravi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

