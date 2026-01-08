Primi fiocchi nel salernitano | lo spettacolo della neve a Caggiano

Il 7 gennaio, a Caggiano nel salernitano, si è verificata la prima nevicata della stagione, creando un paesaggio caratterizzato da un delicato manto bianco. Le immagini scattate da Pasquale Sorrentino mostrano questa suggestiva trasformazione naturale, che ha attirato l’attenzione dei residenti e degli utenti sui social. Un fenomeno che testimonia, anche in inverno, la bellezza e la quiete della natura nel territorio locale.

