Raffiche di burrasca e neve | doppia allerta nel Foggiano cadono i primi fiocchi

Nel Foggiano, le condizioni meteorologiche si fanno più severe con raffiche di burrasca e nevicate. La prima neve del 2026 è già visibile ad Alberona, e nelle prossime ore si prevede un'intensificazione delle allerte nella regione. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni atmosferiche invernali.

