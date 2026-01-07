Raffiche di burrasca e neve | doppia allerta nel Foggiano cadono i primi fiocchi
Nel Foggiano, le condizioni meteorologiche si fanno più severe con raffiche di burrasca e nevicate. La prima neve del 2026 è già visibile ad Alberona, e nelle prossime ore si prevede un'intensificazione delle allerte nella regione. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni atmosferiche invernali.
La prima neve del 2026 nel Foggiano è già arrivata. Fiocca ad Alberona. E nelle prossime ore la Capitanata sarà interessata da una doppia allerta. Il primo bollettino diramato oggi dalla Protezione civile regionale della Puglia segnalava rischio idrogeologico e neve nel Foggiano, in quattro zone. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
