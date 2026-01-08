Prima i fiocchi di neve poi il ghiaccio strade a rischio | auto sbanda e si ribalta sulla Cassia | FOTO

Le recenti condizioni meteorologiche hanno portato a un abbassamento improvviso delle temperature nel Viterbese, con conseguente formazione di ghiaccio sulle strade. Questa situazione ha creato rischi per la circolazione, causando incidenti e situazioni di pericolo, come sbancamenti e ribaltamenti di veicoli. È importante prestare attenzione alla viabilità e adottare comportamenti prudenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Prima i fiocchi di neve, poi il ghiaccio: il brusco calo delle temperature sul Viterbese provoca criticità sulla viabilità. Un leggero nevischio ha interessato il capoluogo intorno alle 14 di ieri, mercoledì 7 gennaio: piccoli fiocchi caduti per alcuni minuti in modo suggestivo, senza però creare.

