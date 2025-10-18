Incidente a Viterbo Mercedes si ribalta sulla Cassia nord | FOTO

Incidente stradale a Viterbo. Una Mercedes si è ribaltata su via Cassia nord intorno alle 12,30 di oggi, sabato 18 ottobre. È successo poco dopo l'uscita della superstrada, in direzione del centro di Viterbo e di fronte (in linea d'aria) al centro commerciale San Lazzaro.L'auto si sarebbe. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Pedone investito da uno scooter a porta della Verità Viterbo - Incidente nel pomeriggio - Sul posto la polizia locale e i sanitari del 118 - facebook.com Vai su Facebook

#Viabilità | #Incidente | A1 Code Attigliano - Orte ? Roma Furgone ribaltato km 491 Il traffico scorre sola sulla corsia di sorpasso Verso Roma uscita consigliata Orvieto, rientro in A1 dopo aver percorso la Superstrada Viterbo-Orte @Emergenza24 - X Vai su X

Firenze, pauroso incidente: auto si ribalta e travolge tutto. Donna trasferita a Careggi - La conducente ha perso il controllo del mezzo che ha travolto tutto, in ... Lo riporta lanazione.it