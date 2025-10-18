Incidente a Viterbo Mercedes si ribalta sulla Cassia nord | FOTO

Viterbotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale a Viterbo. Una Mercedes si è ribaltata su via Cassia nord intorno alle 12,30 di oggi, sabato 18 ottobre. È successo poco dopo l'uscita della superstrada, in direzione del centro di Viterbo e di fronte (in linea d'aria) al centro commerciale San Lazzaro.L'auto si sarebbe. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Firenze, pauroso incidente: auto si ribalta e travolge tutto. Donna trasferita a Careggi - La conducente ha perso il controllo del mezzo che ha travolto tutto, in ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Viterbo Mercedes Ribalta