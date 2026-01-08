Presidio di solidarietà al Governo venezuelano | Maduro va liberato

Il 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno effettuato un'operazione militare in Venezuela, catturando il presidente Nicolás Maduro e portandolo negli Stati Uniti. Questo evento ha generato una forte reazione internazionale, sollevando questioni di sovranità e legalità. Un presidio di solidarietà si è formato per chiedere la liberazione di Maduro e sostenere il rispetto delle norme diplomatiche e dei principi di autodeterminazione.

«Sabato 3 gennaio gli Stati uniti hanno condotto un attacco militare alla Repubblica Bolivariana del Venezuela, rapendo il legittimo presidente Nicolas Maduro per tradurlo in territorio statunitense.Si tratta di un'inaudita violazione del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: “La verità sull'uscita di Maduro”. Cosa filtra dall'opposizione al regime venezuelano Leggi anche: Governo: Lega, 'solidarietà a Meloni, escalation va fermata' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Presidio di solidarietà al Governo venezuelano: «Maduro va liberato» - Usb, Si Cobas, Contro Tendenza e altre associazioni politiche e no organizzano un presidio in piazzetta San Francesco ... ilpiacenza.it PRESIDIO CONTRO LA GUERRA. MODENA MANIFESTA SOLIDARIETA’ AL VENEZUELA - Nel video, l’intervista a Marcello Pini, Rappresentante Consulta Popolare Bandiere della pace che si intersecavano con quelle della Palestina e del Venezuela. tvqui.it

Venezuela: presidio di Potere al Popolo a Napoli, slogan anti Trump - Potere al Popolo, Carc e Cobas stanno dando vita a Napoli a un presidio "contro l'aggressione statunitense del Venezuela": circa duecento persone, raccolte dietro lo striscione 'Giù le mani dal Venezu ... ansa.it

️ Molti politici parteciperanno al presidio di solidarietà davanti alla stazione. Il presidente de Pascale al governo: lavoriamo insieme sulle stazioni. Leggi l'articolo #ReazioniPolitiche - facebook.com facebook

PRESIDIO A POTENZA DEL COORDINAMENTO DI SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO VENEZUELANO PER CHIEDERE RILASCIO IMMEDIATO DI MADURO E SUA MOGLIE FLORES x.com

