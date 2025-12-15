Governo | Lega ' solidarietà a Meloni escalation va fermata'

Il governo e i rappresentanti politici condannano con fermezza l'atto di violenza avvenuto presso una sede della Lega, evidenziando la necessità di fermare l'escalation di odio e intolleranza. La solidarietà a Meloni si unisce alla richiesta di interventi concreti per tutelare il clima politico e sociale del Paese.

© Iltempo.it - Governo: Lega, 'solidarietà a Meloni, escalation va fermata' Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ancora odio e parole di violenza, questa volta sui muri di una sede della Lega. Inaccettabile. Questa escalation va fermata e condannata, senza se e senza ma. Solidarietà a Giorgia Meloni”. Si legge nell'account social della Lega dopo le scritte contro Giorgia Meloni apparse sul muro della sede della Lega a Busto Arsizio. Iltempo.it Governo: Lega, 'solidarietà a Meloni, escalation va fermata' - "Ancora odio e parole di violenza, questa volta sui muri di una sede della Lega. iltempo.it Governo: Calenda, 'solidarietà a Meloni, clima odio non va mai minimizzato' - Lo scrive sui social Carlo Calenda sulla scritta 'spara a Meloni' ... iltempo.it Presa di posizione netta della Lega Ora il governo Meloni deve trovare un compromesso: https://fanpa.ge/uf1je - facebook.com facebook La Lega non desiste: "Il governo non rischia, ma servono modifiche al decreto armi all'Ucraina" x.com