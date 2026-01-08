Presentazione del volume ' I tesori del Monte Pisano III Le rocce i minerali e i fossili' con le autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia

Il 20 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Vicopisano, sarà presentato il volume “I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili”. Autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia guidano i lettori alla scoperta delle caratteristiche geologiche di questa zona, offrendo un approfondimento accessibile e ben documentato sul patrimonio naturale del Monte Pisano.

