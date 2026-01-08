Presentazione del volume ' I tesori del Monte Pisano III Le rocce i minerali e i fossili' con le autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia
Il 20 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Vicopisano, sarà presentato il volume “I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili”. Autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia guidano i lettori alla scoperta delle caratteristiche geologiche di questa zona, offrendo un approfondimento accessibile e ben documentato sul patrimonio naturale del Monte Pisano.
Martedì 20 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale "Peppino Impastato" di Vicopisano (PI), si terrà la presentazione del volume "I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili" con le autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia.
