Presentazione del volume ' I tesori del Monte Pisano III Le rocce i minerali e i fossili' a Calci
Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 18.00, presso il Comune di Calci, si terrà la presentazione del volume “I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili” con le autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia.“I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili“, è la terza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Alla Biblioteca Carducci la presentazione di un volume corale che analizza le radici dei conflitti e indica nuove vie di speranza. - facebook.com Vai su Facebook
21.11 – Roma, Archivio di Stato, Sala Alessandrina – ore 16.30: Presentazione volume Il Mare Magnum dell’Ospedale del San Salvatore. Un codice per la storia di Roma tra XIV e XV secolo, #ISIME 2025. isime.it/product/il-mar… Vai su X
Diocesi: Salerno, stamattina la conferenza stampa di presentazione di “Tesori di Casa” - 30, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo arcivescovile di Salerno, la conferenza stampa di presentazione di “Tesori di Casa”, libretto sugli interventi che ... Da agensir.it
Presentazione del volume "Tra mutualismo, emancipazionismo e coscienza nazionale" alla Domus Mazziniana - Presentazione del volume "Tra mutualismo, emancipazionismo e coscienza nazionale. Scrive lanazione.it
Dai tesori Unesco ai campioni delle Atp Finals del tennis: una guida per scoprire il Piemonte - Lo sapevate che fra i tesori Unesco figurano i siti Palafitticoli Preistorici di Mercurago (Novara) e Viverone Azeglio (Biella e Torino)? Segnala repubblica.it