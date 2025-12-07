Giornalismo narrativa e poesia | celebrati i vincitori del premio intitolato a Nadia Toffa
L’ex oratorio dei Santi Elena e Costantino, a Palermo, ha accolto la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio letterario Giornalistico “Nadia Toffa”, ideato dall’associazione Archètipa di Antonietta Greco e condotto dalla giornalista Daniela Tornatore, con 15 opere finaliste per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
