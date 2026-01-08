Ponte sul Marano chiuso arriva un sensore semaforico all’incrocio tra i viali Alessandria Portofino e Aosta

A partire da venerdì 9 gennaio, in seguito alla chiusura del ponte sul Marano e alle modifiche alla viabilità, verrà riattivato il sensore semaforico all’incrocio tra viali Alessandria, Portofino e Aosta. Questa misura mira a migliorare la gestione del traffico e a garantire un flusso più regolare dei veicoli in zona, compatibilmente con le esigenze legate ai lavori sul ponte.

Per garantire una migliore circolazione dei veicoli a seguito delle modifiche alla viabilità dovute ai lavori sul ponte Marano di viale D'Annunzio, venerdì 9 gennaio verrà riattivato il sensore di chiamata all'impianto semaforico situato all'incrocio tra i viali Alessandria, Portofino e Aosta.

Il ponte sul Marano pronto entro la primavera - In attesa della demolizione, prevista dopo le feste natalizie, sul ponte del Marano, in viale D’Annunzio si lavora a ritmo serrato per spostare tutti i sottoservizi. ilrestodelcarlino.it

Ponte sul Marano: da domani le modifiche alla viabilità x.com

Ponte sul Marano, le modifiche alla viabilità per la demolizione del vecchio e la costruzione del nuovo #Rimini facebook

