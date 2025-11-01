Incrocio sul ponte Eiffel pedone investito da un’auto

Ieri, mancavano pochi minuti a mezzogiorno, è toccato a un uomo di 48 anni, investito da un’utilitaria mentre stava attraversando la strada, all’incrocio tra via Trento e il Lungo Mallero Cadorna. Un punto non pericoloso, di più. E questo perché chi è allo stop, se deve girare a sinistra per immettersi su via Trento si concentra soltanto su chi sta - o non sta - arrivando da destra (entrambe le strade sono a senso unico), dal ponte Eiffel che è leggermente rialzato rispetto alla strada e nell’affrettarsi a svoltare, "dimentica" che sulla propria traiettoria potrebbero esserci pedoni in attraversamento o ciclisti contromano (è sbagliato, ma capita spesso). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

