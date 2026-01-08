Pioggia e raffiche di vento torna l’allerta Sorvegliato speciale il litorale settentrionale

Il meteo continua a mostrare condizioni instabili, con pioggia e vento intenso. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta per il litorale settentrionale, valida per venerdì 9 gennaio. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

FIRENZE – Il meteo cambia ancora umore. Dopo il freddo, arriva la burrasca. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta per domani, venerdì 9 gennaio. La situazione richiede prudenza, specialmente per chi vive o lavora lungo la costa. Il pericolo maggiore arriva dal mare. Le raffiche di l ibeccio e ponente spazzeranno il litorale centro-settentrionale e l’Isola d’Elba fin dalle prime luci dell’alba. Le onde si alzeranno rapidamente: a nord dell’Elba il mare sarà da agitato a molto agitato. La Protezione Civile ha quindi alzato il livello di guardia: dalle ore 12 scatta l’allerta arancione per mareggiate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

