Piazzola legge e incontra | ecco i primi appuntamenti della rassegna del nuovo anno

Dal 22 gennaio, riprendono gli incontri della rassegna “Piazzola legge e incontra” presso la Biblioteca del Centro Culturale A. Si tratta di un’occasione per approfondire temi culturali e letterari attraverso incontri e dialoghi con autori e relatori del territorio. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e di promozione della cultura locale, offrendo agli interessati un’opportunità di crescita e di scoperta nel contesto di Piazzola sul Brenta.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.