Piazzola legge e incontra | ecco i primi appuntamenti della rassegna del nuovo anno
Dal 22 gennaio, riprendono gli incontri della rassegna “Piazzola legge e incontra” presso la Biblioteca del Centro Culturale A. Si tratta di un’occasione per approfondire temi culturali e letterari attraverso incontri e dialoghi con autori e relatori del territorio. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e di promozione della cultura locale, offrendo agli interessati un’opportunità di crescita e di scoperta nel contesto di Piazzola sul Brenta.
Dal 22 gennaio riprende a Piazzola sul Brenta la rassegna “Piazzola legge e incontra”, ospitata nella Biblioteca del Centro Culturale A. Mantegna, in Piazza IV Novembre. Un ciclo di incontri pensato per avvicinare il pubblico alla lettura e al dialogo culturale, che si apre con i primi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
