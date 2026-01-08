Piazzola legge e incontra | ecco i primi appuntamenti della rassegna del nuovo anno

Da padovaoggi.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 gennaio, riprendono gli incontri della rassegna “Piazzola legge e incontra” presso la Biblioteca del Centro Culturale A. Si tratta di un’occasione per approfondire temi culturali e letterari attraverso incontri e dialoghi con autori e relatori del territorio. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e di promozione della cultura locale, offrendo agli interessati un’opportunità di crescita e di scoperta nel contesto di Piazzola sul Brenta.

Dal 22 gennaio riprende a Piazzola sul Brenta la rassegna “Piazzola legge e incontra”, ospitata nella Biblioteca del Centro Culturale A. Mantegna, in Piazza IV Novembre. Un ciclo di incontri pensato per avvicinare il pubblico alla lettura e al dialogo culturale, che si apre con i primi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: I primi nati del 2026 a Roma: da Lavinia a Benedetta, ecco i "primi figli" del nuovo anno

Leggi anche: Primi appuntamenti della rassegna “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.