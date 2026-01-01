I primi nati del 2026 a Roma | da Lavinia a Benedetta ecco i primi figli del nuovo anno

A Roma, i primi nati del 2026 sono Lavinia, Ottavia, Jiayi, Luca e Benedetta. Questi neonati rappresentano l’inizio di un nuovo anno, arrivati nei momenti immediatamente successivi alla mezzanotte. Un evento simbolico che segna il passaggio temporale e la speranza di un futuro da costruire, osservato con attenzione dalla comunità locale e dalle famiglie coinvolte.

Lavinia, Ottavia, Jiayi, Luca e Benedetta. Sono loro i primi nati a Roma del 2026. Fiocchi rosa e azzurro che hanno segnato questo nuovo inizio dell'anno non appena è scoccata la mezzanotte.Nuovi nati a Roma del 2026I primi quattro sono venuti al mondo nella casa di cura Santa Famiglia. Due bimbe.

