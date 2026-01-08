Perché si sono lasciati Michelle Hunziker storia finita con Nino Tronchetti Provera | le voci sui motivi

Recentemente sono circolate voci sulla fine della relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. La coppia, composta da Michelle di 48 anni e Nino di 56, avrebbe ormai interrotto il loro percorso insieme. Non sono stati resi pubblici dettagli ufficiali, ma alcuni segnali hanno suggerito la conclusione della loro storia. Questa situazione ha suscitato attenzione e curiosità tra i loro fan e i media.

Michelle Hunziker, 48 anni, e Nino Tronchetti Provera, 56, non sarebbero più una coppia, infatti è ormai una realtà che si è fatta strada lentamente, senza annunci ufficiali ma attraverso una serie di segnali sempre più evidenti. Da tempo i due non compaiono insieme, nemmeno sui social network, dove la conduttrice aveva scelto di rendere pubblica la relazione con una foto che li ritraeva abbracciati, suggellando quello che sembrava un legame importante. A colpire, in questa fase finale, è stata anche l'assenza totale di immagini rubate. Proprio i paparazzi, che in passato avevano documentato le loro uscite e le vacanze condivise, non sono mai riusciti a immortalarli in atteggiamenti affettuosi nelle ultime settimane.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati, il gossip sulla rottura: la storia iniziata a giugno - A riportare l’indiscrezione Dagospia, che parla di un amore “scoppiato come un pop corn”. fanpage.it

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati?/ Lei aveva ritrovato la serenità ma… - È giunta già al capolinea la storia d'amore tra Michelle Hunziker e l'imprenditore Nino Tronchetti Provera? ilsussidiario.net

