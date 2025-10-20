Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati il gossip sulla rottura | la storia iniziata a giugno

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michelle Hunziker e Nino Troncherti Provera si sono lasciati. A riportare l'indiscrezione Dagospia, che parla di un amore "scoppiato come un pop corn". La frequentazione era iniziata a giugno, tra foto rubate e baci in pubblico, e di recente la coppia avrebbe parlato anche di convivenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

michelle hunziker nino tronchettiMichelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati, il gossip sulla rottura: la storia iniziata a giugno - A riportare l’indiscrezione Dagospia, che parla di un amore “scoppiato come un pop corn”. fanpage.it scrive

michelle hunziker nino tronchettiNotizia clamorosa, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati: ecco il motivo - Colpo di scena del tutto inaspettato: pare che la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sia già finita. Scrive donnapop.it

michelle hunziker nino tronchettiMichelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero lasciati - Stando alle voci di corridoio emerse nelle ultime ore, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero lasciati. Da novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Michelle Hunziker Nino Tronchetti