Perché l’effetto nostalgia di Max Pezzali invaderà Sanremo | la risposta alle critiche sulla mancanza di Big

Il Festival di Sanremo 2026 si presenta con una scelta inaspettata: Max Pezzali sarà protagonista come ospite musicale sulla nave da crociera. Questa decisione ha suscitato discussioni, in particolare riguardo alla presenza di artisti non considerati tradizionalmente tra i Big. In questa analisi, esamineremo le ragioni di questa scelta e il possibile impatto dell’effetto nostalgia nel contesto della manifestazione.

