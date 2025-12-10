Da Confindustria Abruzzo medio Adriatico un incontro sul potenziale di sviluppo economico in Cina e in Vietnam
Il 10 dicembre a Pescara si è svolto l'incontro “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam”, organizzato da Confindustria Abruzzo medio Adriatico in collaborazione con Simest. L'evento ha riunito imprese e rappresentanze diplomatiche per esplorare le opportunità di sviluppo economico nei mercati cinese e vietnamita, evidenziando il potenziale di crescita e internazionalizzazione delle aziende abruzzesi.
Cina e Vietnam, l’incontro tra imprese, diplomazia economica e istituzioni finanziarie apre scenari di espansione - Si è svolto oggi presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico l’evento “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi ... Da abruzzolive.it
Pescara, l’incontro tra imprese abruzzesi e Asia apre a nuove opportunità - Pescara, 10 dicembre 2025 – Si è svolto oggi presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico l’evento “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam”, organiz ... Si legge su abruzzonews24.com
Roadshow “Internazionalizzazione e Competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam”. DOMANI 10 dicembre 2025 – ore 14:00 Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – Via Raiale 110 bis Pescara Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e SIMEST - facebook.com Vai su Facebook
I 10 Soci della Settimana Confindustria Abruzzo Medio Adriatico è una rete viva, un ecosistema in cui imprese diverse si incontrano, condividono visioni e crescono insieme. Per rafforzare la conoscenza reciproca abbiamo scelto di dedicare ogni settimana Vai su X
