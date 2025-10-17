Camucia forte boato e poi le fiamme | paura per un incendio in una ditta di elettronica

Lortica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un forte boato seguito da alte fiamme ha scatenato la paura  a Camucia, nel comune di Cortona, in località Vallone, dove un incendio è divampato all’interno della MB  elettronica Il rogo, ha illuminato a giorno il cielo sopra la frazione: i bagliori e il fumo denso erano visibili anche da grande distanza. Numerose le chiamate dei residenti ai vigili del fuoco, che sono intervenuti rapidamente con diverse squadre per domare le fiamme. Secondo le prime testimonianze, poco prima dell’incendio si sarebbe udito un forte boato, mas al momento non è ancora chiaro cosa abbia originato il rogo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia municipale per mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Lortica.it

