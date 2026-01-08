Parete festeggiamenti 2026 | sorteggiati gli angeli di Pasqua

A Parete, si avvicinano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda di Pasqua 2026. Dopo l'edizione del centenario dell’incoronazione, la città si prepara a celebrare con eventi e tradizioni, tra cui il sorteggio degli angeli di Pasqua. Un momento importante nel calendario delle celebrazioni, che coinvolge la comunità e mantiene vivo il patrimonio culturale locale.

Parete. La città di Parete si prepara nuovamente, dopo la storica edizione del centenario dell'incoronazione, verso i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda di Pasqua 2026. Presso la parrocchia San Pietro Apostolo, alla presenza dei componenti del comitato festeggiamenti e e del parroco Don Antonio Raimondo, sono stati sorteggiati i nomi delle

