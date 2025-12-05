Mondiale 2026 sorteggiati i gironi

Servizitelevideo.rai.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.05 Canada, Svizzera e Qatar. Queste le potenziali avversarie dell'Italia se gli azzurri vinceranno il playoff di marzo per accedere ai Mondiali (11 giugno-19 luglio) di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Percorso A europeo è stato sorteggiato nel Girone B. Ora tocca alla squadra di Gattuso centrare l'obiettivo Il sorteggio si è svolto al Kennedy Center di Washington, presenti gli 'ospiti' di questa edizione: il presidente Usa Donald Trump, la presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il primo ministro del Canada Mark Carney. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mondiale 2026 sorteggiati gironiMondiale 2026, sorteggio gironi in diretta: ecco tutti i dodici gironi completi! - E' il momento delle estrazione degli altri bussolotti dopo quello dei paesi ospitanti. tuttomercatoweb.com scrive

mondiale 2026 sorteggiati gironiSorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. Come scrive tg24.sky.it

mondiale 2026 sorteggiati gironiI gironi dei Mondiali di calcio 2026: l’Italia potrebbe giocare con Canada, Svizzera, Qatar - Sorteggiati i gironi dei prossimi Mondiali di calcio, l'Italia in caso di superamento dei playoff affronterebbe un gruppo sulla carta agevole ... Secondo fanpage.it

mondiale 2026 sorteggiati gironiMondiale 2026, sorteggio gironi in diretta! Il Brasile di Ancelotti nel gruppo C - E' il momento delle estrazione degli altri bussolotti dopo quello dei paesi ospitanti. Secondo tuttomercatoweb.com

mondiale 2026 sorteggiati gironiSorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata - Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff ... Segnala fanpage.it

mondiale 2026 sorteggiati gironiSorteggi Mondiali 2026 diretta: scopri i gironi e le possibili avversarie dell'Italia LIVE - Mancano ancora sei mesi al primo fischio d'inizio dei Mondiali 2026, ma oggi è una giornata importante. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiale 2026 Sorteggiati Gironi