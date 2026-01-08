Ospedale di Vaio | le endoscopie in urgenza garantite anche nel fine settimana

All'ospedale di Vaio, le endoscopie in urgenza sono nuovamente disponibili anche durante il fine settimana, dalle 8 alle 20. Questa novità assicura un servizio continuo e tempestivo per i pazienti che necessitano di interventi immediati, garantendo qualità e efficienza nelle cure. La ripresa delle procedure in orario continuato rappresenta un passo importante nella risposta alle esigenze della comunità.

