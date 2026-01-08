Ospedale di Vaio | le endoscopie in urgenza garantite anche nel fine settimana
All'ospedale di Vaio, le endoscopie in urgenza sono nuovamente disponibili anche durante il fine settimana, dalle 8 alle 20. Questa novità assicura un servizio continuo e tempestivo per i pazienti che necessitano di interventi immediati, garantendo qualità e efficienza nelle cure. La ripresa delle procedure in orario continuato rappresenta un passo importante nella risposta alle esigenze della comunità.
All’ospedale di Vaio tornano ad essere garantite le endoscopie in urgenzaanche nel fine settimana dalle 8 alle 20. Si tratta di un servizio di grande rilevanza clinica, che riprende anche grazie all’assunzione di un nuovo medico, che rafforza l’organico dell’unità operativa di Endoscopia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
