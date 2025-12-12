A Misano appuntamento con Babbo Natale nel fine settimana anche laboratori e la tombola
A Misano Adriatico si avvicina un weekend ricco di atmosfera natalizia, tra tradizioni e divertimento per tutta la famiglia. Domenica 14 dicembre, dalle 15, si svolgerà la Festa con Babbo Natale, con laboratori e tombola, per vivere appieno la magia del Natale nel cuore della città.
