A Misano appuntamento con Babbo Natale nel fine settimana anche laboratori e la tombola

A Misano Adriatico si avvicina un weekend ricco di atmosfera natalizia, tra tradizioni e divertimento per tutta la famiglia. Domenica 14 dicembre, dalle 15, si svolgerà la Festa con Babbo Natale, con laboratori e tombola, per vivere appieno la magia del Natale nel cuore della città.

È in arrivo un altro weekend da vivere immersi nella magia del Natale a Misano Adriatico. Domenica 14 dicembre, dalle 15, si rinnova l’appuntamento con Festa con Babbo Natale. Cuore dell’evento sarà il Villaggio di Natale di Piazza della Repubblica con le sue proposte gastronomiche dolci e salate. 🔗 Leggi su Riminitoday.it